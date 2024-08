Bomben in Kleves Boden „Jede Entschärfung birgt ein Risiko“

In der Stadt Kleve ist am Donnerstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung war am Ende aber keine, denn der Zünder fehlte – keine Gefahr mehr. Doch es wird sicherlich nicht der letzte Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Wie viele von ihnen noch im Klever Boden schlummern? Das ist ungewiss und kann weder von der Stadt noch von der Bezirksregierung Düsseldorf beantwortet werden. Luftbilder aus der Kriegszeit sollen aber helfen.