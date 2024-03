Konzert und Lesung vereint Blechtrommel-Wirbel in der Klever Stadthalle

Die Konzertlesung zum Roman „Die Blechtrommel“ von Günter Grass durch den Schauspieler Devid Striesow und den Musiker Stefan Weinzierl machte den berühmtesten Trommler der Literaturgeschichte, Oskar Matzerath, noch einmal sehr lebendig. Die meisten Zuschauer in der gut besetzten Stadthalle hatten sicher noch Bilder der Verfilmung aus dem Jahr 1979 im Kopf mit dem großartigen Schauspieler David Bennent in der Hauptrolle. Die Lesung aus der Romanvorlage durch Striesow im genialen Zusammenspiel mit Weinzierl an seinem großen Schlag-Instrumentarium war in Ergänzung der Filmbilder ein packendes Hörerlebnis.