Tierhalter in der Grenzregion gewarnt Seuche breitet sich in den Niederlanden aus

Derzeit ist noch kein Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Deutschland bekannt. In den Niederlanden ist BT jedoch in Tierhaltungsbetrieben in Utrecht und in der Provinz Noordholland Anfang September nachgewiesen worden. Betroffen sind überwiegend Schafhaltungen, aber auch in Rinderbetrieben wurden Tiere positiv auf das Virus getestet. Die Krankheit breitet sich ostwärts weiter aus. Bis auf Weiteres ist der Transport von empfänglichen Arten (zum Beispiel Rinder, Schafe und Ziegen) aus den Niederlanden in Betriebe in Deutschland nicht mehr möglich.