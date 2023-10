Blauzungenkrankheit ausgebrochen Schäfer der infizierten Herde – „Macht uns mehr Angst als der Wolf“

Es war zu erwarten gewesen. Am Freitagmorgen gab das Landwirtschaftsministerium bekannt, dass das untersuchte Schaf im Kreis Kleve von der Blauzungenkrankheit befallen ist. „Nach einer zweijährigen Pause ohne Blauzungenkrankheit (Bluetongue disease, BT) wurde der Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus der Blauzungenkrankheit bei einem einzelnen Schaf im Kreis Kleve nun durch das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Friedrich-Loeffler-Institut) bestätigt. Der betroffene Bestand wurde bereits vorsorglich gesperrt. Die anderen Tiere an diesem Standort zeigen keine Anzeichen für die Erkrankung“, heißt es in der Mitteilung der Behörde.