Gefahr für Wiederkäuer Blauzungenkrankheit in den Niederlanden wieder auf dem Vormarsch

In den Niederlanden werden derzeit wieder deutlich mehr Fälle der Blauzungenkrankheit (Bluetongue disease, BT) gemeldet. Das Virus kann für Kühe, Ziegen und Schafe tödlich sein. Die erste Infektion seit dem Winter wurde im Nachbarland am 14. Juni festgestellt, inzwischen gibt es 67 Verdachtsfälle. Und das, obwohl die meisten Tiere geimpft gewesen sein sollen. Das geht aus einem Brief der Landwirtschaftsministerin Femke Wiersma an das Parlament in Den Haag hervor. Ein Schaf sei mittlerweile gestorben, so heißt es weiter. Die betroffenen Agrarbetriebe befinden sich zuvorderst in den grenznahen Regionen Betuwe, Nord-Limburg und Achterhoek.