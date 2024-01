Alte Klever Tradition Wenn die Hörner vom Spiegelturm ertönen, endet das Jahr

Am Silvestervormittag wurde in Kleve das neue Jahr musikalisch begrüßt. Die Gruppe Blechbläser, bestehend aus Georg Arntz (Bariton), Vanessa Verhülsdonk (Tuba), Helmut Lutterbach (Horn), Christian Becker (Trompete) und Jochen Thönneßen (Trompete), spielte fünf Stücke in der luftigen – und vor allem windigen – Höhe des Spiegelturms der Schwanenburg.