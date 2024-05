„Kleefse Tön“ wollen alles geben Blasmusiker spielen vor Tausenden auf Parookaville-Bühne

So wird die Gruppe, deren Markenzeichen die Nähe zu den Zuhörern ist, am Samstag als „Walking Act“ im Campingbereich unterwegs sein, sich also durchs Publikum bewegen. Wahrscheinlich werde man einen Bollerwagen hinter sich herziehen, und die Technik auf das Mindeste reduzieren, so Arnz. Und: „Wir werden an exponierten Stellen spielen und von mittags bis abends für gute Laune sorgen. Es ist unsere Aufgabe, dass die Leute ein bisschen in Wallung kommen.“ Dafür setze man nun eher nicht auf jecke Hits, sondern auf Klassiker, die viele Klever aus dem World Center kennen dürften. So sollen etwa Songs von Michael Jackson gespielt werden. „Wir spielen ohne Noten, und wollen zeigen, wie viel Kraft und Energie bei uns dahintersteckt.“