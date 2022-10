Kirmes und Schützenfest : Björn Maaßen regiert die Keekener Schützen

Björn Maaßen und Ehefrau Barbara sitzen nun auf dem Thron. Foto: Schützen Keeken

Kleve-Keeken In Keeken haben die Schützen ihr neues Königspaar gekrönt. Es gab vier Bewerber um den Thron. Nach 30 Schüssen war die Entscheidung gefallen.

Björn Maaßen ist beim Keekener Schützenverein in die Fußstapfen seiner Eltern Wilhelm und Roswitha getreten. Die beiden saßen bereits auf dem Thron der Keekener Schützen, und nun holte auch Sohn Björn den Vogel herunter. Zusammen mit seiner Frau Barbara regiert er.

Björn und Barbara Maaßen haben Jos und Susanne Stinnessen auf dem Thron abgelöst. Ausgetragen wurden die Krönungs- und Preisschießen am Kirmes- und Schützenfest-Wochenende in Keeken. Los ging es am Freitagabend mit einer blau-weißen Nacht, bevor Präsident Fritz Colter am Samstag offiziell das Kirmes- und Schützenfest eröffnete. Danach gab es ein offenes „Fladderschießen“ für Gruppen.

Am Samstagabend folgte der große Schützenball. Gefeiert wurde bis frühmorgens, und am Sonntag ging es zeitig weiter: König Jos und seine Gemahlin wurden in einem großen Umzug von ihrer Residenz zum Schützenhaus begleitet, wo das Königs- und Prinzenschießen stattfand. Beim Prinzenschießen holte sich Niklas de Greff den Kopf des Vogels, Timo Kreuzer den rechten Flügel, Johanna Derksen den linken Flügel Henrik Derksen den Schwanz. Den Vogel holte schließlich Leo Buchmiller herunter, er ist nun Prinz und hat Prinzessin Klara Derksen an seiner Seite.

Auf dem großen Schießstand wurden derweil auch die ersten Schüsse abgefeuert: Marc Willemse holte den Kopf herunter, Christoph Jansen den rechten Flügel, Stefan Look den linken Flügel und Karl Cleusters den Schwanz. Danach ging es um die Königswürde. Vier Bewerber traten an: Sascha und Irina Schweeren, Jan von Benthum und Björn Maaßen. Es entwickelte sich ein spannender Wettstreit, bis Björn Maaßen den Vogel schließlich mit dem 30. Schuss herunterholte. Nach dem Einzug ins Schützenhaus wurde er als König proklamiert.

Der Montag startete mit einer Messe, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Ehrenmal. Anschließend gab es ein „Fladderschießen“ für Einzelpersonen, bevor der neue König mitsamt Gefolge von seiner Residenz aus zum Schützenhaus zog und dort befreundete Schützen aus Mehr und Niel begrüßen konnte. Nach der Proklamation von Königin Barbara fand der große Krönungsball im Schützenhaus statt, und auch hier wurde wieder bis in den frühen Morgen gefeiert. Musikalisch begleitet wurde der Krönungsball auch in diesem Jahr wieder vom Bimmener Schützenverein.

Im Rahmen des Schützenfestes wurden auch Jubilare geehrt. Für 50 Jahre: Manfred Engelen und Johannes Oppenberg. Für 25 Jahre: Albrecht Brenke, Marcel Deckers, Stephan Gertzen, Matthias Kooijmans, Peter Kreuzer und Wilhelm Appeldorn. Auch wurden 21 neue Mitglieder begrüßt.

(RP)