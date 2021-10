Priestermangel im Kreis Kleve : St. Willibrord wird künftig im Team geleitet

Die Unterzeichnung der neuen Leitungsstruktur an der Wasserburg in Rindern. Foto: Wasserburg Rindern

Kleve Die Pfarrei St. Willibrord Kleve geht neue Wege: Erstmals wird im Bistum Münster eine Pfarrei von haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern geführt. Hintergrund ist der Priestermangel in der Region.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir auch hier am Niederrhein unter einem Priestermangel leiden“, sagt Weihbischof Rolf Lohmann. „Umso mehr befürworte ich es, die Leitung der Pfarrei auf viele Schultern zu verteilen und Frauen wie Männer, geweihte wie nicht geweihte Menschen auf Augenhöhe an Leitungsaufgaben zu beteiligen. Wir müssen weg – auch im Blick auf die Wahrnehmung von Leitung und Verantwortung – und das auch nicht nur aus Not heraus von einer priester- und männerzentrierten Kirche.“

Insgesamt gibt es nun vier Leitungsebenen in St. Willibrord Kleve. Eine entscheidende Stellung hat das Leitungsteam inne. Es besteht aus jeweils zwei Mitgliedern des Kirchenvorstands, des Pfarreirates und des Seelsorgeteams. Mitglied ist zudem ein moderierender Priester, der dem Kirchenrecht entsprechend die Stellung des Letztverantwortlichen für die Seelsorge in der Pfarrei einnimmt. Er lebt außerhalb der Pfarrei und wird vom Bischof bestellt – im Falle von St. Willibrord Kleve ist das Pfarrer Philip Peters aus der Pfarrei Zur Heiligen Familie in Materborn und Reichswalde. Das Leitungsteam koordiniert sämtliche in der Pfarrei anfallenden Aufgaben und Entscheidungen.