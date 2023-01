„Pastorale Räume“ Wie sich das Bistum Münster in Zukunft aufstellen möchte

Die Teilnehmer an dem Treffen „wünschen sich eine mutige, vielfältige, offene, diakonische und experimentierfreudige Kirche“, heißt es in einem Pressetext. Die Kirche und das Bild von ihr müssten sich in den kommenden Jahren massiv verändern. Zur Struktur der Pastoralen Räume, die zum 1. Januar 2024 errichtet werden, hatten Bischof Felix Genn und die Bistumsverwaltung den Pfarreien im vergangenen Jahr Vorschläge vorgelegt. Diese wurden in den zurückliegenden Wochen und Monaten vor Ort diskutiert, mehrheitlich konstruktiv, heißt es. Ende April wird die Struktur der künftigen Pastoralen Räume durch Bischof Genn veröffentlicht. Ab 2024 werden sie dann kirchenrechtlich als „Kirchengemeindeverband“ gewertet. Die dann öffentlich-rechtlichen Körperschaften sollen Pfarrer von Verwaltungsaufgaben entlasten, die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden bei administrativen Aufgaben fördern und einen flexibleren Personaleinsatz gewährleisten. Zwar brauche auch der Pastorale Raum eine Leitung, dies müsse aber kein Priester sein. Entschieden sei, dass es in jedem Pastoralen Raum künftig eine Verwaltungsleitung gebe, um die Seelsorgerinnen und Seelsorger von administrativen Aufgaben zu entlasten. Diese Stellen würden komplett vom Bistum refinanziert.