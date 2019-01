Ausblick: Zukunft der Kirchengebäude ist weiter offen

Kleve Propst Mecking wartet auf eine Entscheidung des Bistums zur Herz-Jesu- und zur Christus-König-Kirche.

Jüngst hat sich Weihbischof Rolf Lohmann bei seiner Visitation mit Vertretern der Pfarrei über die Situation in Reichswalde ausgetauscht. Eine Entscheidung, wie mit dem Gebäude weiter verfahren wird, ist noch nicht gefallen. Das bischöfliche Generalvikariat teilt auf Anfrage mit: „Das Bischöfliche Generalvikariat hat die bauliche Situation der Herz-Jesu-Kirche in Reichswalde im Blick und prüft aufgrund der aktuellen Lage unterschiedliche Möglichkeiten. Dazu erfolgt eine weitere Abstimmung mit der Pfarrei vor Ort.“

Für Propst Mecking ist es „klar, dass da etwas hinkommen wird“. Ihn ärgert allerdings, dass oftmals behauptet werde, dass das Reichswalder Gotteshaus regelmäßig voll gefüllt gewesen sei. „Der Bischof hört sich das einmal im Jahr an und fährt von dannen. Ich sehe jeden Tag, wie voll die Kirchen in der Region wirklich sind. An Heiligabend um 19 Uhr im Pfarrhaus sind gerade einmal acht Menschen zur Messe gekommen“, sagt Mecking. Letztendlich sei es für die weitere Planung entscheidend, wie hoch die Kosten für Baumaßnahmen sind.

Gleiches gelte auch für die Christus-König-Kirche in der Klever Oberstadt. Bis Ende 2020 ist der Erhalt des Gotteshauses gesichert. „Ich schließe keine Kirche, so lange ich nicht weiß, wie es weitergeht“, betont Propst Mecking. Nach wie vor sei es in der Überlegung, in der Kirche ein „katholisches Kompetenzzentrum“ inklusive Familienbildungsstätte zu errichten. Es gelte allerdings zu bedenken: „Ein Umbau ist meistens teurer als ein Neubau“, so Mecking.