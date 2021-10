Vergünstigung für Ehrenamtler : Bisher 15 Anträge auf Ehrenamtskarte in Kleve gestellt

So sieht sie aus, die Ehrenamtskarte. Mit ihr sollen Ehrenamtler Vergünstigungen im Alltag erhalten. Foto: Michael, Reuter (mreu)/Reuter, Michael (mreu)

Kleve Mit der Ehrenamtskarte können ehrenamtlich Tätige Vergünstigungen bekommen, der Andrang hält sich bisher aber in Grenzen. Im Januar will Bürgermeister Gebing die ersten Karten in Kleve überreichen.