Kalkar: Bischof Vincent aus Uganda zu Besuch

Kalkar Am Rande des Katholikentags machte Bischof Vincent Kirabo aus dem Bistum Hoima im westlichen Uganda einen Besuch bei seinem zur Zeit erkrankten Bistumspriester John Rwabunyoro. Begleitet wurde er von den zwei weiteren Priestern Gottfried und Rogers, die auch aus der Diözese Hoima zur Zeit ihren Dienst im Bistum Münster in Rheine und Altenberge verrichten.

Zusammen mit dem Pastoralteam aßen die Gäste im Kalkarer Pfarrhaus zu Mittag, erkundeten die Nicolai-Kirche und die Stadt und ließen sich die pastorale Situation am Niederrhein erläutern. Im Gegenzug hörten die Kalkarer, dass die Bevölkerung in Uganda sich stark vermehrt und mit drei Vierteln der Bevölkerung unter Fünfundzwanzig überaus jung daherkommt. Über dreißig Dörfer gehören zu einer normalen Pfarrei. Nur an wenigen Sonntagen kann der Priester über lange Urwaldpisten ins Dorf kommen. Dann ist ein großer Festtag mit vielen Taufen, Trauungen und Segnungen. Die normalen Sonntage werden von Laien in den Orten gestaltet, die eine Katechisten-Ausbildung haben. Die hauptsächlich englisch geführte Diskussion mit dem Bischof förderte überraschend moderne Ansichten und pragmatische Lösungen zu Tage. Erst zwei Jahre im Amt hat Bischof Vincent ein hohes Ansehen bei seinen Priestern. Im September wird er ein weiteres Mal in Deutschland sein, um neue Kontakte zu knüpfen.