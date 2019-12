Donsbrüggen : Werke von Otto Heister werden in der alten Schmiede ausgestellt

Blick ins Schmiedemuseum Heister. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve-Donsbrüggen Otto Heister wurde vor 100 Jahren geboren. Seine Werlke sind in Donsbrüggen zu sehen.

Eine Bilderausstellung in der alten Schmiede Donsbrüggen findet in Gedenken an den Maler Otto Heister statt.

Otto Heister wurde vor 100 Jahren als Sohn des Schmiedes Theodor Heister und Helene, geborene Pelzer, in Donsbrüggen geboren. Schon in jungen Jahren erkannte man bei ihm seine künstlerischen Fähigkeiten. In der Kriegsgefangenschaft entstanden unter Anleitung von Professor Pflaumer die ersten kolorierten Federzeichnungen mit französischen Landschaftsbildern, einem Thema, welches Otto Heister auch in späteren Jahren immer wieder aufgriff. Im Jahr 1986 stellte Otto Heister zum ersten Mal im großen Stil seine Werke aus, überwiegend Feder- und Tuschezeichnungen sowie Aquarelle. Es folgten noch bis ins hohe Alter zahlreiche Ausstellungen. Seine letzte fand im Alter von 85 Jahren in der Donsbrügger Schmiede statt, dem Haus seiner Eltern. Im Jahr 2007 verstarb Otto Heister.