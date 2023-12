Gemalte Häuser der Stadt Nach diesen Büchern sieht man Kleve anders

Es sind die Details, an denen man hängen bleibt. Hier ein Giebel, dort eine Verzierung. Kleine Beobachtungen, die einem vorher nie aufgefallen waren – obwohl man schon ungezählte Male an den Häusern vorbeigehuscht ist. In ihrer Freizeit malt Elisabeth Tan fürs Leben gerne. Seit 2010 lebt die ursprünglich aus Malaysia stammende Frau in Deutschland, 2012 ist sie nach Kleve gezogen. Tan arbeitet genau wie ihr Ehemann an der Hochschule Rhein-Waal, unterrichtet dort Englisch. Ihr Hobby hat sie auch in Kleve nicht aufgegeben: das Malen. Und Tan malt gerne Häuser. „Es gibt hier so viele schöne Gebäude. Ich muss sie alle malen“, sagt sie und lacht.