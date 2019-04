Ralf von Diericke (57) war Berufsfußballer und saß wegen schweren Raubes im Gefängnis. Er ist der erste Profi, der zu Meisterschaftsspielen aus dem Knast anreiste. 34 Jahre ist das her. Wegen seines adligen Zusatzes „von“ wird er nur Baron gerufen. Seit 25 Jahren lebt er in Kleve, wo er als selbstständiger Versicherungskaufmann arbeitete. Zuletzt musste er beruflich Rückschläge hinnehmen. Doch aufgegeben hat er nie.

1988: Eine Zelle in der JVA Remscheid mit dem Charme einer Jugendherberge: In der oberen Etage des doppelstöckigen Betts schlief Fußball-Profi Ralf von Diericke. Das Outfit mit weißen Socken in Slippern entspricht perfekt dem Modetrend der 80er Jahre.