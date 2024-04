So verhält man sich richtig Bienenschwärme mit Zehntausenden Tieren in Kleve unterwegs

Wird Marco Janßen zu einer Bienentraube gerufen, besprüht er die Tiere zunächst mit etwas Wasser und verfrachtet sie vorsichtig in eine Kiste. Die bleibt noch bis zum Abend an Ort und Stelle stehen, damit auch Nachzügler noch den Weg zum Volk finden. Im besten Fall haben sich die Tiere an einem Ast niedergelassen, den er einfach abschneiden kann. Kreativer muss er werden, wenn sich die Tiere zum Beispiel an einem Zaun niedergelassen haben. Dann muss er die Tiere zum Beispiel abfegen. Im Kofferraum hat Janßen für seine Einsätze daher auch allerlei Geräte dabei. Von der Kettensäge bis zum Kehrblech. Er warnt so oder so davor, sich einfach auf eigene Faust an den Tieren zu schaffen zu machen. Stattdessen sollte man Fachleute rufen (mehr zu den Kontaktmöglichkeiten im Info-Kasten).