BGH bestätigt Urteil aus Kleve Ältere Damen betrogen – „Falsche Polizistin“ muss ins Gefängnis

Dann erschien ein weiteres Mitglied der Bande an der Anschrift und nahm das Geld in Empfang. Dazu gehörte auch die Angeklagte. Sie und Komplizen leiteten die Beute an Hintermänner ins Ausland weiter. Die Angeklagte war zunächst als bloße Gehilfin zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Nachdem der BGH das Urteil aufgehoben hatte, weil es sich bei den „Läufern“ um Mittäter und nicht nur Gehilfen handelt, hat die nunmehr zuständige 2. Große Strafkammer des Landgerichts Kleve am 23. November die Angeklagte zu vier Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Dies hat der BGH nun bestätigt.