Parlamentarisches Patenschaftsprogramm Stipendium macht für junge Klever Auslandsjahr in den USA möglich

Auch US-amerikanische Schülerinnen und Schüler haben im Rahmen des PPP die Chance auf ein einjähriges Vollstipendium in Deutschland. Dafür werden insgesamt 350 Jugendliche ausgewählt. Sie werden ab September 2025 für knapp ein Jahr in Gastfamilien in Deutschland leben und eine weiterführende Schule an ihrem Austauschort besuchen. Rouenhoff ermutigt auch Familien im Kreis Kleve dazu, Gastfamilie für US-amerikanische Jugendliche zu werden und so einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten.