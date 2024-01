Baseballschläger, Messer und Drogen in Wohnung 34-jähriger Klever wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilt

Per Zufall ist die Polizei am 16. August 2023 an der Florastraße in Materborn auf Betäubungsmittel im dreistelligen Grammbereich gestoßen. Eigentlich waren die Beamten wegen eines Betrugsverdachtes angerückt, wollten zwei Mobiltelefone in einer Wohnung beschlagnahmen. Die Handys fanden sie bei der Durchsuchung zwar nicht – dafür aber rund 100 Gramm Amphetamin, 39 Gramm Marihuana, 55 Gramm Haschisch und 35 Ecstasy-Tabletten.