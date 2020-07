Prozess : Missbrauch: Bewährungsstrafe für 41-jährigen Nachhilfelehrer

Kleve/Uedem Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 41-jährige Klever den damals elfjährigen Nachhilfeschüler mindestens elf Mal missbraucht hat. Die Taten fanden zwischen September 2018 und April 2019 statt.

(jehe) Wegen sexuellen Missbrauchs, Nötigung und des Besitzes kinderpornografischer Schriften ist ein 41-jähriger Klever am Mittwoch vor dem Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Der Versicherungskaufmann hatte sich im Rahmen eines wöchentlichen Nachhilfeunterrichtes mindestens elf Mal an seinem elfjährigen Nachhilfsschüler vergangen. Die Taten fanden zwischen September 2018 und April 2019 statt – im Elternhaus des Jungen in Uedem.