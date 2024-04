1,50 Euro pro Kopf? So soll die Bettensteuer in Kalkar erhoben werden

Rund 164.000 Übernachtungen werden pro Jahr in Kalkars Beherbergungsbetrieben gezählt, geschätzte 15.000 Übernachtungen in Ferienwohnungen kommen hinzu. Eine Bettensteuer zu erheben, lohnt sich da schon. Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung die Idee erstmals vorgestellt, beschlossen wurde, mit den „Leistungsanbietern“, also den Hoteliers und Vermietern, zu sprechen und das Vorgehen abzustimmen. Inzwischen ist man wohl einen wichtigen Schritt weiter, berichtete Bürgermeisterin Britta Schulz im Ausschuss für Kultur und Tourismus. „Wir denken jetzt eher an eine Pro-Kopf-Pauschale als an eine prozentuale Erhebung, wie es manche andere Kommune macht“, so die Bürgermeisterin. Im Raum stehen wohl 1,50 Euro pro Kopf und Nacht; üblicherweise wird die Gebühr nur von erwachsenen Reisenden genommen.