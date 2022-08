Falsche Polizisten : Schockanruf – Betrüger erbeuten Geld von Seniorin in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Die vermeintlichen Polizisten erbeuteten in Bedburg-Hau einen fünfstelligen Betrag von der Frau. Die Summe sollte angeblich als Kaution dienen, weil ihre Enkelin in einen tödlichen Unfall verwickelt sei. Der Betrug flog erst später auf.

Immer wieder kommt es am Niederrhein zu schweren Betrugsversuchen, bei denen die Täter vor allem ältere Mitbürger im Visier haben. Dafür greifen die Banden auf skrupellose Methoden zurück, überrumpeln ihre Opfer oder setzen sie unter Druck. Der jüngste Fall stammt aus Bedburg-Hau . Dort wurde eine Seniorin am Donnerstag Betrugsopfer eines sogenannten Schockanrufs, wie es nun von der Polizei heißt.

So lief die Masche: Bei der älteren Frau meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Polizeibeamter, der ihr mitteilte, ihre Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nun sei eine hohe Kautionszahlung fällig, um zu verhindern, dass die Enkelin in Haft müsse. Am Telefon meldete sich auch eine Frau, die vorgab, die Tochter der Angerufenen zu sein, und bat um Hilfe. Kurz darauf entsandten die Betrüger einen sogenannten Läufer zur Geldübergabe. Die Frau tat, wie ihr am Telefon geheißen.