In der Innenstadt Betrüger bieten in Kleve falsche Diakonie-Ware an

Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve warnt: In der Klever Innenstadt wurden von mindestens einer Person Handtücher im Namen der Diakonie angeboten und verkauft. „Wir verkaufen keine Handtücher und lassen auch keine Handtücher in Werkstätten anfertigen“, stellt jetzt Diakonie-Sprecher Stefan Schmelting vom Evangelischer Kirchenkreis Kleve fest. Die Betrüger seien mit gefälschten Ausweisen unterwegs. Diakoniesammlungen der Kirchengemeinden werden in der Regel mittels Überweisungsträger im Gemeindebrief durchgeführt. Die Spendenseite der Diakonie im Kirchenkreis Kleve informiert über mögliche Spenden-Projekte und die entsprechende Kontoverbindung auf www.diakonie-kkkleve.de, so Schmelting.