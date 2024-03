Lieblingsrezepte aus Kleve Das zweite Kochbuch des Betreuten Wohnens ist da

BeWo-Nutzer sind manchmal gehemmt, auf andere Leute zuzugehen. So waren sie auch am Anfang der Kochgruppen vorsichtig. „Es ist schön, zu sehen, dass die Kochgruppen nun so gut miteinander harmonieren“, sagt Frerick und fügt hinzu: „Es werden beim Kochen mittlerweile sehr persönliche Themen besprochen. Sie haben das Vertrauen, dass die Gruppe ein Schutzraum ist.“ Füreinander da sein, den Tisch dekorieren, zusammen essen und viel lachen – da wird der Kochtag zum Event, auf das sich alle freuen.