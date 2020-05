Corona-Krise gefährdet Existenzgrundlage : Fitnessstudios wollen Lockerungen

Kleve/Goch Die hiesigen Betreiber könnten Hygienevorschriften einhalten. Daher fordern sie Gleichbehandlung und appellieren an die NRW-Landesregierung, die bestehenden Restriktionen für ihre Branche zurückzunehmen.

Seit Mitte März herrscht in den Fitnessstudios der Region gespenstische Leere. Von sportlicher Betriebsamkeit keine Spur – auch bei Ferdi Schumacher nicht. Der 50-Jährige betreibt drei Studios unter dem Namen Fun Sports in Goch, Emmerich und Kleve. „Finanziell sieht es von Monat zu Monat schlechter aus. Bisher überstehen wir die Krise deshalb noch unbeschadet, weil wir auf zuletzt starke Jahre zurückblicken“, sagt der Klever. Er aber will den Status quo nicht akzeptieren. So startete er eine Petition im Internet und verfasste einen Brief an die nordrhein-westfälische Landesregierung. Er meint: „Wir können alle Hygienevorschriften, die das Virus erfordert, einhalten.“