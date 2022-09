Zoo im Wandel : Besucher-Rekord im Klever Tiergarten beflügelt ambitionierte Pläne

Tiergarten Kleve Foto: Tiergarten Kleve

Kleve Im Tiergarten Kleve konnten in diesem Jahr bereits über 100.000 Besucher begrüßt werden. Noch nie in der 63-jährigen Tiergartengeschichte wurde die sechsstellige Besucherzahl so früh im Jahresverlauf erreicht. Der Park soll sich deutlich wandeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Donnerstag, 15. September, kurz nach zwölf. Die Aufregung im Tiergarten Kleve ist groß, wenn Kassenleiterin Josefine Plein und Tiergartenleiter Martin Polotzek bepackt mit Blumenstrauß, Plüsch-Panda und Jahreskarten-Gutschein nach vorne zur Kasse kommen. Grund war der Besuch von Lena Stabe mit Ihrer Tochter Lotte, die mit dem heutigen Besuch die 100.000. Besucherin in diesem Jahr im Tiergarten Kleve ist. „Lange haben wir auf den heutigen Moment hin gefiebert und sind überglücklich, dass wir dieses Jahr bereits im September den 100.000. Besucher bei uns begrüßen dürfen“, freut sich Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Damit steuern wir in diesem Jahr auf einen neuen Allzeit-Besucherrekord zu, denn noch nie in unserer 63-jährigen Geschichte konnten wir so früh im Jahresverlauf den 100.000. Gast bei uns begrüßen.“

Seit anderthalb Jahren befindet sich der Tiergarten Kleve im Wandel: Im Rahmen des neuen Masterplans „Tiergarten Kleve 20+“ entstehen neue, artgerechte Anlagen wie beispielsweise aktuell für den Roten Panda oder die Zweifarbtamarine. Auch einige größere Projekte wie eine neue Seehundanlage oder ein großes Warmhaus für südamerikanische Tiere sind geplant.

Foto: Tiergarten Kleve 5 Bilder So süß ist Kleves neuer Zwergotter-Nachwuchs

Polotzek: „Dass wir in diesem Jahr bereits trotz des sehr heißen Sommers solch fantastische Besucherzahlen verbuchen können, ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit und ein eindeutiges Zeichen, dass die zahlreichen Veränderungen in unseren Gästen gut ankommen und wir uns auf dem richtigen Weg befinden.“

Lena Stabe, die in diesem Jahr die 100.000. Besucherin des Familienzoos am Niederrhein ist, ist schon lange mit dem Tiergarten Kleve verbunden und kommt mit ihrer Tochter Lotte regelmäßig zu Seehund, Zwergziege und Co.: „Es ist schön zu sehen, wie sich der Tiergarten immer weiterentwickelt und welche Projekte noch alles anstehen. Besonders freue ich mich auf den neuen Spielplatz, der nächstes Jahr eröffnen soll.“

Foto: Tiergarten Kleve 8 Bilder Kleves Seehund-Nachwuchs erkundet das Gelände