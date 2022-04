Theater in Bedburg-Hau : Eine Zukunft für Mini-art?

Wilhelm van Beek (SPD), Hans-Gerd Perau (CDU), Bürgermeister Stephan Reinders, Sjef van der Linden, Crischa Ohler, Heinz Seitz (Bündnis 90/Die Grünen) und Stephan Haupt (FDP), von links. Foto: z

Bedburg-Hau Das Theater in Bedburg-Hau möchte das Haus in jüngere Hände geben. Dafür wünscht es sich Planungssicherheit. Der Bürgermeister und die Fraktionschefs stärkten dem Haus jetzt bei den Rücken.

Corona hat die Theater schwer getroffen und zugleich gezeigt, wie sehr man Theater braucht: Crischa Ohler und Sjef van der Linden vom Bedburg-Hauer Theater mini-art stemmen derzeit ein pädagogisches Theaterprojekt nach dem anderen, sind mit fünf Grundschulen aus Bedburg-Hau in Projekten verbunden, arbeiten mit sechs Kursen des Berufskollegs Kreis Kleve zusammen. „Wir müssen Corona aufholen“, sagt Crischa Ohler. Und meint damit nicht das Theater, sondern die Kinder und Jugendlichen, die immer noch die Auswirkungen der Pandemie ohne Schule oder mit stark reduzierten Kontakten verarbeiten müssen.

„Man sieht und spürt, was es mit den Kindern angerichtet hat, wie sie teils ängstlich und unausgelastet sind, wie sie innerlich unter starkem Druck stehen, der dann beim kleinsten ,Ticken‘ hochgeht“, sagt Ohler. Mit dem Theater könne man daran arbeiten, dies zu erarbeiten, Ventile auf der Bühne zu finden, Möglichkeiten, Emotionen und Gefühle wenigsten in Teilen wieder in den Griff zu bekommen. „Wir können nicht sofort alles wieder gut machen – aber wir können daran arbeiten, den Kindern Raum für eigene Gedanken und Gefühle zu geben, ihre Ich-Stärkung zu unterstützen“, sagt sie.

Aber nicht nur die Projekte laufen – auch die Stücke sind gefragt. Das Kinder- und Jugendtheater wird immer wieder mit Einladungen zu bundes- und landesweiten Theatertreffen ausgezeichnet. Die so innigen, im „analogen verhafteten“ (so Ohler) Stücke in dem kleinen Theater, wo die Rampe (der Bühne) quasi die erste Sitzreihe ist und Theater und Publikum so nah beieinander sind, faszinieren alle Generationen.

„Wir lieben unser Theater in der LVR-Klinik. Es ist ein idealer Ort“, sagt Ohler. Jetzt dürfen sie an diesem Ort ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Ein Jubiläum, das auch im Zeichen einer längeren Zukunft für das Theater stehen sollte: „Wir würden gern unser Haus langsam in jüngere Hände überführen“, sagt Ohler. An junge Kräfte übergeben, die die Qualität der Stücke aufrechterhalten, die die Vorzüge des Orts zu schätzen wissen und die das Wagnis eingehen, als freies Theater zu arbeiten.

Ein freies Theater allerdings, das gerne aus Düsseldorf und nicht nur aus seiner Heimatgemeinde Bedburg-Hau unterstützt wird. Finanziell und vor allem auch ideell: „Das Kinder- und Jugendtheater unter der Leitung von Crischa Ohler und Sjef van der Linden leistete schon für Generationen von Grundschulkindern – insbesondere in Bedburg-Hau, aber auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus – einen wichtigen Beitrag zur emotionalen und kognitiven Entwicklung der Kinder“, sagte Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders, der zusammen mit den Fraktionschefs Wilhelm van Beek (SPD), Hans-Gerd Perau (CDU), Heinz Seitz (Bündnis 90/Die Grünen) und Stephan Haupt (FDP) das Theater zum Gedankenaustausch besuchte. Und mini-art den Rücken stärkte – auch mit Blick auf den personellen Umbruch, vor dem das Theater steht. „Für die künstlerische Leitung werden in den kommenden Jahren Nachfolger gesucht, für die es dringend eine verlässliche Perspektive geben muss“, sagt Reinders.

Hierbei stellten sowohl der Bürgermeister als auch die politischen Vertreter klar heraus, dass ihnen der Erhalt des Theaters mini-art und die Fortführung und Weiterentwicklung der pädagogischen und künstlerischen Konzeption sehr am Herzen liegen. Zum einen sei die kommunale Förderung bereits im letzten Haushaltsjahr verdoppelt worden, zum anderen sei jede mögliche Unterstützung bei der Suche und Übergabe an eine neue Leitung sowie bei der Erstellung von konzeptionellen Nutzungsideen zugesagt.

„Das Theater mini-art muss Teil der Gemeinde Bedburg-Hau bleiben. Hier hat es seine Heimat und leistet insbesondere für Kinder und Jugendliche tolle integrative Arbeit“, so Reinders. Rat und Verwaltung wollen nun gemeinsam daran mitwirken, auch künftigen Generationen die ganz eigenen mini-art-Erfahrungen zu ermöglichen. Das sei eine Rückendeckung gewesen, die sehr gut tue, sagt Crischa Ohler.