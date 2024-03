„De Nieuwe Winkel“ in Nimwegen Das ist das beste vegane Restaurant Europas

Auf einem Schrank zieht Kiwi in einem Glasfass in Essig, im Weinkühlschrank reifen Brie und Wurst, auf dem Tisch steht 15 Stunden bis zur Unkenntlichkeit gegarter Kohlrabi. Mit Pinzette feilt eine junge Köchin an Roter Beete, die Nebenfrau presst Blätter zu Öl. Diesen Raum nennt Emile van der Staak sein Experimentierlabor, hier arbeiten der Chefkoch und seine Mitarbeiter an kulinarischen Innovationen, an Texturen, Konservierungstechniken und Zubereitungsmethoden. Es wird gerochen, geschmeckt, analysiert, eingelegt, fermentiert und gekocht. Und abends, wenn die Gäste kommen, findet an den hohen Tischen im Raum Private Dining statt. Die Gäste dürfen und sollen sehen, dass hier geforscht wird, dass die Kulinarik des Restaurants „De Nieuwe Winkel“ in Nimwegen eine unaufhörliche Reise ist. „Wir sind immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem, nach Geschmäckern, die unbekannt waren“, sagt van der Staak, der das Restaurant im Herzen der Stadt seit zwölf Jahren führt.