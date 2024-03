Bestattung von Sternenkindern in Kleve Tabuthema Fehlgeburt – Ein würdevoller Abschied

Als der kleine weiße Sarg ins Grab hinabgelassen wird, hört man auf dem Städtischen Friedhof in Kleve nur die Vögel zwitschern. Etwa 15 Angehörige stehen still an der Gemeinschaftsgrabstätte. Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde. Einige weinen. Dann legen sie weiße Blumen nieder, werfen eine Handvoll Erde ins Grab. Sie nehmen an diesem Dienstagvormittag Abschied von einem Leben, das eigentlich noch gar nicht begonnen hatte – und das sie trotzdem schmerzlich vermissen. Sie nehmen Abschied von ihren Sternenkindern.