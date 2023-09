Trauerfeier mit Eltern Bestattung der „Sternenkinder“ in Kleve

Das St.-Antonius-Hospital Kleve trägt Sorge dafür, dass Eltern, die ihr Kind schon in den ersten Wochen und Monaten der Schwangerschaft verlieren, dies im Rahmen einer Sammelbestattung zu Grabe tragen und sich so würdig von ihren Kindern verabschieden können. Zweimal im Jahr wird eine ökumenische Trauerfeier vorbereitet. Begleitet wird diese durch den Chor By Heart.