Spritztour durch Kleve Ein Traum wird wahr – Liam (5) trifft Lightning McQueen

Liam könne den Film schon mitsprechen, sei „ein absoluter Fan“ erzählt seine Oma. Loomann fährt selbst einen roten Wagen. Mit ihrer Familie witzelten sie schon öfter, ob sie daraus nicht Lightning McQueen machen sollten. Dann aber sah Liams Tante an der Ampel in Kleve tatsächlich einen Wagen im Disney-Look und schickte das Bild an die Familie. „Ich kannte das Kennzeichen und wusste, es ist jemand aus dem Kreis Kleve“. Oma Jennifer war begeistert, sie startete eine Suchaktion in einer Facebook-Gruppe und hatte Glück. Kostenpflichtiger Inhalt Die Besitzerin des Wagens ist Patrizia Neumann. Sie meldete sich tatsächlich und bot an, sich mit dem kleinen großen Cars-Fan persönlich zu treffen.