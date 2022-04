Programm vorgestellt : Turm will wieder Genuss und Kultur bieten

Reinhard Berens (links) und Bruno Schmitz stellten das neue Veranstaltungsprogramm am Aussichtsturm vor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Neben Musik, Kino und Kabarett gibt es auch ein Talk-Format, einen künstlerischen Häppchenabend – und die Rückkehr des Bütterken im Klever Programm des nächsten halben Jahres.

Als praktisch alle kulturellen Veranstaltungen in den pandemiebedingten Coronaschlaf fielen, kam Kleves Kino-Chef Reinhard Berens und Kulturmanager Bruno Schmitz eine Idee. „Kulturwandern“ nannten sie ihr Projekt, bei dem sie monatelang zu Fuß durch den Niederrhein streiften und Menschen besuchten, meistens unangekündigt, häufig querfeldein. Und nicht nur auf die Fitness der beiden hatte das Auswirkungen: Es entstand Stück für Stück auch das Programm für eine etwas andere Kulturreihe am Aussichtsturm. Nach zwei geglückten Veranstaltungen im vergangenen Jahr sollen nun zwischen Ende April und Anfang Oktober fünf weitere am Klever Aussichtsturm stattfinden. „Wir wollen nicht nur Gesang und Kabarett bieten, sondern auch die ein oder andere Überraschung“, sagt Bruno Schmitz.

Los geht es am Mittwoch, 27. April, mit Sopranistin Catharina Jansen. „Von Elvis bis Puccini“ ist ihr Programm überschrieben. Schon beim Besuch von Fred Kahm im vergangenen Jahr hat sie eine „Gänsehaut-Performance“ hingelegt, wie Reinhard Berens sagt. Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 12 Euro.

Am Sonntag, 8. Mai, kommt die ehemalige künstlerische Leiterin des Museums Schloss Moyland, Bettina Paust, zurück an den Niederrhein – und bringt ihren Ehemannt mit. Peter Bothmann betreibt in Wuppertal eine Weinhandlung, zusammen präsentieren sie „Beuys in Häppchen“. Sechs Gänge mit sechs verschiedenen Weinen können bis zu 30 Besucher probieren. Bei dem Format werden Künstler vorgestellt, die Gänge sind an das Werk des jeweiligen Künstlers angelehnt. Beginn 18 Uhr, Preis: 85 Euro.

Kurt Otten, den viele Klever als früheren Betreiber des Allround-Center kennen, lädt am Donnerstag, 12. Mai, zu Kurt‘s Klön Abend. Der Live-Musik-Abend soll künftig regelmäßig stattfinden. Der Eintritt kostet 5 Euro, der Hut geht für die Musiker rum. Beginn: 19.30 Uhr.

Walter Heicks ist nicht nur Bäcker und Konditormeister, sondern auch Brot-Sommelier. Sein Wissen über die Geschichte des Brotes – natürlich mit Verkostung – möchte er am Donnerstag, 30. Juni, bis zu 40 Besuchern näher bringen. „Bütterken und mehr“ kostet 29,50 Euro, Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auch ein Talkformat wollen Berens und Schmitz ausprobieren. „Talk am Turm“ hat am Mittwoch, 5. Oktober, „Neue Denkansätze für die Gastronomie – Gemeinwohl als Chance?“ zum Thema. Dabei werden vier Alternativprojekte im Gastrobereich am Niederrhein vorgestellt. So zum Beispiel die Kulturkneipe Schwarzer Adler in Rheinberg, die nach dem Verkauf durch den langjährigen Besitzer Ernst Barten von einer Genossenschaft übernommen wurde. Oder auch die Dorfschmiede in Till, die von der Bürgerstiftung Moyland betrieben wird. Die Moderation übernimmt Reinhard Berens, der Eintritt kostet 5 Euro, Beginn ist um 19 Uhr.

Zusätzlich zu den Terminen der etwas anderen Art, die Schmitz und Berens planen, kehren natürlich auch Kulturveranstaltungen zurück, die sich bewährt haben. Dann geht der Blick vor allem in Richtung Sommer, wenn Abende auch mal wieder unter freiem Himmel stattfinden können. Ludger Kazmierczak kommt gleich zweimal mit Gästen zu Besuch. Am Freitag, 5. August, und Samstag, 3. September, kostet der Eintritt jeweils 22 Euro, Beginn um 20 Uhr. Auch das Waldkino ist zurück. An den beiden Samstagen 16. Juli und 13. August ist der Einlass jeweils um 18 Uhr. Dann werden wieder ausgewählte Filme gezeigt. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Marie Diot ist Liedermacherin. Ihr Programm beschreibt sie als Musik und Quatsch. 2017 veröffentlichte Diot ihr Debüt-Album „Pinguin im Tutu - Weiß nicht, ob er Tänzer ist“, der Nachfolger „Apfel im Strudel der ewigen Liebe“ erschien im November 2020. Am Sonntag, 5. Juni, spielt sie Open Air im Biergarten. Beginn ist um 19 Uhr. Eintritt: 23 Euro.

Auch cinque kommt mit Musikkabarett zum Turm. „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ wird am Samstag, 11. Juni, 20 Uhr gezeigt. Karten gibt es ab 21,90 Euro. Anne Rixmann und Gaby Weiss sind als „Die Gartengirls!“ am Sonntag, 7. August, 16 Uhr, zu Gast. Eintritt: 20 Euro. Und die Präsidentin der Stunksitzung, Biggi Wanninger, tritt mit ihrem Soloprogramm am Samstag, 27. August, um 20 Uhr auf. Eintritt: 20 Euro.