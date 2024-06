Besondere Ehrung Seit 70 Jahren bei der Feuerwehr Hau

Insofern gehörte Hans-Georg Brauer zu den „Pionieren“ was den Wiederaufbau der Feuerwehr anging. Ein Gerätehaus in Hau gab es 1954 nicht. Löschgeräte waren auf einem Anhänger in der Schreinerei Matenaar an der Peter-Eich-Straße untergestellt. 1960 erfolgte die Beförderung Brauers zum Oberfeuerwehrmann. Jahre später wurde dann das Gerätehaus an der Antoniter Straße erbaut und die Einheit Hau konnte an ihren heutigen Standort umziehen. Und 1973 gab es dann sogar ein Tanklöschfahrzeug als Mercedes Kurzhauber mit 2.500 Litern Wassertank.