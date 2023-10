„Orden van et Möökeshüss“ Besondere Auszeichnung für die Kleefse Tön

Die Verleihung ist am Samstag, 25. November. Zunächst wird gemeinsam die Vorabendmesse auf Platt ab 18.30 Uhr in St. Jodokus gefeiert, dann geht es in die benachbarte Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ mit der Preisverleihung weiter – die „Töns“ haben bereits versprochen, ihr Können zu präsentieren. Entsprechend wird nach dem offiziellen Teil die neue karnevalistische Session direkt mit einem Höhepunkt eingeläutet – zum Festakt und zur Party in der „Dorfschule“ sind alle Karnevalsfreunde eingeladen.