Angebote zur Orientierung Diese Schulen im Kreis Kleve zeichnen sich durch ihre Nähe zu Berufen aus

An der Klever Gesamtschule am Forstgarten wird ebenfalls ein enges Netzwerk gepflegt, betont die Laudatorin Alisa Fleskes vom Jobcenter des Kreises Kleve. „Ab der siebten Jahrgangsstufe kommen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen umfangreicher Berufsorientierungsmaßnahmen immer wieder mit Betrieben in Kontakt und können auf diese Weise Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten, sich ausprobieren und ihre eigenen Fähigkeiten erkennen. Die Bewerbung mit dem Kriterienkatalog und der Auditbesuch haben gezeigt, dass das Konzept der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve über die Vorgaben der Landesinitiative NRW ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘ hinausgeht.“