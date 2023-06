Berufskolleg Kleve Das steckt hinter dem Beruflichen Gymnasium Freizeitsportleiter

Die angehenden Abiturienten müssen nämlich nicht nur die zentralen Abiturprüfungen absolvieren, die gerade für alle Schüler der gymnasialen Oberstufe anstehen, sondern gleich zwei weitere Prüfungen. Der Prüfungskalender ist voll; ihre Entscheidung bereut Crins aber nicht. Im Gegenteil: „Der sportliche Schwerpunkt hat uns jeden Schultag motiviert. Wir haben viel Zeit in der Sporthalle verbracht und gelernt, wie der Körper funktioniert oder wie man Spaß an Bewegung vermittelt. So macht Schule Spaß.“