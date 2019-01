Aus den Schulen : Das Mega-Gymnasium

Noch müssen die Bildungsgangleiter Daniela Sevecke-Busch, Dagmar Lörper, Erwin Dribusch, Ingrid van Gemmeren und Schulleiter Peter Wolters (von links) das Schild selbst festhalten. Schon bald wird es über dem Eingang des Gebäude 6 des Berufskollegs Kleve hängen, in dem die Schüler der vier Beruflichen Gymnasien gemeinsam unterrichtet werden. ⇥ Foto: Berufskolleg Foto: Berufskolleg Kleve

Kleve Das Berufskolleg Kleve hat jetzt eine der größten gymnasialen Oberstufen am Niederrhein. Mehr als 300 Schüler werden dort auf die zentralen Abiturprüfungen vorbereitet. Sie werden jetzt in einem Gebäude unterrichtet.

Von Marc Cattelaens

In der Kreisstadt Kleve ist eine gymnasiale Oberstufe der Superlative entstanden. Das Berufskolleg Kleve ist mit mehr als 5000 Schülern schon immer eine der größten Schulen des Landes gewesen; jetzt stellt es auch eine der größten gymnasialen Oberstufen am Niederrhein. Mehr als 300 Schüler werden dort auf die zentralen Abiturprüfungen vorbereitet. Auf dem Weg zur Allgemeinen Hochschulreife erwerben sie in einem der vier Beruflichen Gymnasien zusätzlich berufliche Kenntnisse in Leistungskursen wie Betriebswirtschaft, Ernährung, Gesundheit oder Sport.

Ab diesem Jahr werden die Schüler aller Beruflichen Gymnasien in einem eigenen Gebäude unterrichtet. „Die Wege werden so kürzer – sowohl für Schüler, die Fragen haben, als auch für die Lehrer, die in den Beruflichen Gymnasien unterrichten. Dadurch können wir die Lernzeit erhöhen und Schüler noch intensiver betreuen“, erklärt Ingrid van Gemmeren, Koordinatorin der Beruflichen Gymnasien.

Ein großer Vorteil: Die Klassen haben eigene Klassenräume, was einen ständigen Raumwechsel verringert und ermöglicht, dass Unterrichtsprodukte wie Modelle oder Plakate ausgestellt werden können.

Nicht nur räumlich, auch organisatorisch werden die Beruflichen Gymnasien in Zukunft gemeinsam agieren: „Der Zusammenschluss macht Sinn, da wir die Belange der vier Gymnasien noch besser gemeinsam nach innen und außen vertreten, Stundenpläne aufeinander abstimmen und die Zusammenarbeit der Lehrkräfte unterstützen können“, erklärt Ingrid van Gemmeren.

Einen Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit bildet die Studien- und Berufswahlorientierung, die nicht nur durch die Praxisorientierung des Fächerkanons, sondern auch durch integrierte Betriebspraktika und Exkursionen zu Hochschulen und Betrieben erfolgt. Auch der Abiball und die Klassenfahren können in Zukunft gemeinsam geplant und durchgeführt werden. „Die Schüler erhalten so zwei Heimaten – ihre Klasse und die gesamte Jahrgangsstufe, in der weitere Freundschaften geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht werden können“, betont Ingrid van Gemmeren.

Vor allem die Schüler sollen von dem Zusammenschluss profitieren, da so ein breites Angebot an Wahlfächern und Differenzierungskursen möglich ist: Je nach Interesse können sie etwa einen Literaturkurs besuchen, etwas über das Steuerrecht oder Public Relations lernen, Videos und Flyer medial gestalten, im Schülerforschungszentrum experimentieren oder gesunde Gerichte kochen – unabhängig vom gewählten Schwerpunkt.

Schulleiter Peter Wolters begrüßt die Neuerung: „Die Beruflichen Gymnasien sind ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft im Kreis Kleve. Dass es nun im Rahmen der Baumaßnahmen am Berufskolleg Kleve gelingt, sie in einem Gebäude zusammenzufassen, bringt die Chance, dass sich dieses Angebot noch deutlicher als attraktiver Weg zum Abitur präsentieren kann. Denn wir bieten die Chance, genau mit den Schwerpunkten die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen, die den eigenen Interessen entsprechen und zukunftsweisend sind.“