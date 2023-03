Auszeichnung für Schule Berufskolleg ist „Schule ohne Rassismus“

„Ich bin vor allen Dingen stolz auf uns. Es waren seit der Abstimmung lange Monate“, sagte Schülersprecher Simon Tilleman in seiner beeindruckenden Rede beim Festakt. Ein Blatt nahm er nicht vor den Mund: „Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist: Wir wollen so eine Scheiße an unserer Schule nicht“, sagte Tilleman, und meinte damit natürlich Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. „Wenn wir jeden so respektieren, wie wir selbst respektiert werden wollen, ist das glaube ich ein guter Start“, so der Schülersprecher.