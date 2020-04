Berufskolleg Kleve ist vorbereitet : Am Montag kommen 1200 Schüler

Die Klassenräume haben wegen der Corona-Krise aus Abstandsgründen Einzeltische, wie Andre Niyenhuys (v.l.), Hacer Türkeri und Schulleiter Peter Wolters zeigen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Das Berufskolleg (BK) in Kleve hat sich auf den nahen Schulbeginn vorbereitet. Heute kommen 100 Abiturienten, am Montag beginnt an den Standorten des BK wieder Unterricht für alle Abschlussklassen.

Auf den Fluren, in Wartezonen, auf der Treppe: überall raten rote Ausdrucke den 1,50-Meter-Corona-Abstand von Person zu Person einzuhalten. Dringend. Dann gibt es Aufkleber mit Pfeilen auf dem Boden, die die Wege im weit verzweigten, auch noch im Umbau befindlichen Komplex des Berufskollegs des Kreises Kleve weisen. In den Klassenräumen stehen die Tische einzeln. Die Türen werden, um der guten Belüftung willen, mit Holzklötzchen festgestellt, damit sie nicht mehr schließen. Seife und Einweghandtücher stehen bereit.

Das Berufskolleg Kleve, eine der größten Schulen in Nordrhein-Westfalen, hat sich auf den Ansturm der Schüler vorbereitet, die am heutigen Donnerstag, 23. April, und vor allem am Montag, 27. April, in die Standorte Weißes Tor in Kleve, in die ehemaligen St.-Markus-Schule in Schneppenbaum und zur Lehr- und Versuchsanstalt Haus Riswick kommen werden.

Das Desinfektions-Paket für die Lehrer mit Desinfektionsmittel und eigenen Stiften. Foto: Matthias Grass

Info Ein Blick nach vorn: Anmeldungen für 2021 Berufskolleg des Kreises Kleve Das Berufskolleg Kleve ist mit fast 4900 Schülern eine der größten Schulen in Nordrhein-Westfalen und bietet Abschlüsse bis zum Abitur an. Anmeldungen Der Blick von Schulleiter Wolters geht inzwischen auch wieder nach vorne, in Richtung neues Schuljahr und in Richtung des Umbaus in eine noch modernere Schule. Anmeldungen für das kommende Schuljahr, auch für die beruflichen Gymnasien, sind auch in Corona-Zeiten möglich.

„Donnerstag erwarten wir 100 Abiturienten, am Montag dann 400 Schüler, die die Fachoberschulreife machen wollen und weitere 700 Schüler, die sich für die Kammerprüfungen im August vorbereiten müssen“, sagt Schulleiter Peter Wolters. Für die Abiturienten ist der Unterricht ein freiwilliges Angebot, die anderen 1100 Schüler müssen verpflichtend kommen: Es steht der Unterricht für die Oberstufen der Höheren Berufsfachschulen sowie für die Abschlussklassen nach der dreijährigen Berufsausbildung an.

Der Plan für die Zeiten in der Krise geht auf: Alle Punkte sind abgehakt. Foto: Matthias Grass

Wolters und sein Team sind gut vorbereitet auf den Ansturm, man hat rechtzeitig begonnen, die Schule zu organisieren und hygienemäßig für den Unterricht in Corona-Zeiten vorzubereiten. Im Berufskolleg Kleve haben Schulleitung, das Krisenmanagement- und das Hygieneteam viel Zeit investiert, damit der Unterricht den Vorschriften gemäß über die Bühne gehen kann. Eine weiße Tafel in mehreren Farben eng beschrieben, voller Pfeile und Bezüge im Büro des Chefs, das wegen des Umbaus in einen Klassenraum verlegt wurde, zeugt von der umfangreichen Planung. Und dem Erfolg: Alle Punkte sind säuberlich abgehakt. Das Hygiene-Paket für die Lehrer mit individualisierten Schreibstiften für jeden einzelnen liegt parat. Die Schüler bekommen unter anderem Einweghandschuhe für die Tastaturen. Die Mensa bleibt zunächst geschlossen.

In den Klassenräumen stehen Einzeltische in deutlichem Abstand: ab jetzt wird in Kleingruppen gearbeitet. Und damit die Schüler, wenn am Donnerstag und am Montag der Unterricht startet, nicht in ein großes Tohuwabohu geraten, wenn jeder nach seiner Lerngruppe und dem passenden Klassenraum sucht, wird jeder Schüler vorab informiert, wer in welcher Lerngruppe sitzt und wer in welchen Raum muss. Dazu gibt es auch entsprechende Wegekarten, damit nicht alle durch den Haupteingang müssen. Zehn Jungen und Mädchen dürfen maximal in einen Raum, dazu die Lehrer. Eine Maske wird dringend empfohlen, sagt Hacer Türkeri, Sicherheitsbeauftragte und Mitglied des Hygieneteams.

Erschwerend bei der Planung war, dass rund 15 Prozent des 230-köpfigen Kollegiums zur Risiko-Gruppe gehören und nicht vor der Klasse unterrichten werden. Aber auch das Problem sei gelöst, sagt Wolters. Sorge um Abschlüsse müsse sich also keiner machen, auch nicht in der dualen Ausbildung: Alle Prüfungen werden bis zum Ende des Schuljahres erfolgen. „Wir sind in enger Absprache mit den Kammern und Innungen, um für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden“, sagt André Neyenhuys, Verantwortlicher für den Bereich Sicherheit.