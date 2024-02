„Meet Work Match!“ Berufskolleg Kleve bietet Hilfe bei der Berufsorientierung

Welcher Beruf passt am besten zu mir? In welchem Betrieb werde ich glücklich? Diese Fragen hat sich Dawid Wieczorek vor einem Jahr gestellt – wie so viele Jugendliche, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und einen Beruf wählen müssen. Der 17-Jährige stand vor dem Abschluss am Förderzentrum Grunewald in Emmerich und war auf Ausbildungsplatzsuche. „Ich wusste nicht genau, welche Berufsausbildung am besten zu mir passt und was in der Berufsschule auf mich zukommt. ‚Meet Work Match!‘ kam da genau richtig.“