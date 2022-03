Kalkar : Beruf und Studium unter einem Hut

Gunnar Ader, Sarah Hoffmann, Niklas Stiebels und Jochen Kleemann in dem Kalkarer Architekturbüro. RP-Foto: van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Sarah Hoffmann und Niklas Stiebels machen nach ihrer Ausbildung ein berufsbegleitendes Studium. Ihr Arbeitgeber, das Architekturbüro Ader und Kleemann, möchte so qualifizierte Mitarbeiter im ländlichen Raum halten.

An der Birkenalle wird ein neuer Teil Kalkars entstehen. Häuser, die sorgfältig durchgeplant sind, mit großen Fenstern und hellen Klinkersteinen. Es sind Pläne, die für den Stadtteil entwickelt wurden, mit kleinen Wohnungen für Junge und Ältere, mit Wohnungen für Familien, die sich ein eigenes Haus nicht leisten können, aber auch mit Doppelhäusern und freistehenden Einfamilienhäusern. Die Nähe zum Fachmarktzentrum, zum Kindergarten und zur Innenstadt mache das Wohnen im künftigen Quartier auch für Menschen ohne Auto interessant, sagt Gunnar Ader vom Kalkarer Architelturbüro Ader und Kleemann, das den Wettbewerb für das Viertel zusammen mit einem Investor aus Goch gewinnen konnte.

Von Anfang an bei diesem Projekt mit dabei ist Niklas Stiebels. Wenn das Viertel fertig ist, wird der 21-Jährige von der Planung über die Massenermittlung und Ausschreibung bis zur Bauleitung und der Abrechnung das ganze Bauprojekt begleitet haben. Und wenn alles nach Pan läuft, wird er dann auch sein Studium abschließen. Denn Stiebel war nicht nur bei verkürzter Ausbildung Innungsbester beim Abschluss seiner Ausbildung als Bauzeichner, aufgrund seiner guten Leistungen bekam er auch ein Stipendium für ein Studium. Und das hat er begonnen – neben seinem Job, berufsbegleitend an der IU Internationalen Hochschule im Fernstudium. Möglich machen ihm das seine Ausbilder und Arbeitgeber vom Architekturbüro Ader und Kleemann in Kalkar.

„Wir übernehmen die Kosten für das Studium und bekommen dafür einen bestens ausgebildeten Mitarbeiter“, sagt Jochen Kleemann. Der Architekt sieht das als Win-Win-Situation. Man möchte gute Mitarbeiter, die hier in Kalkar ihre Ausbildung gemacht haben, nicht verlieren, weil sie in der Großstadt studieren müssen und dann nicht mehr aufs Land zurückkommen, sagt er.

Stiebels will Bauleiter werden, wenn er mit dem Studium fertig ist. Er habe im Rahmen seiner Ausbildung von Beginn an mit auf die Baustelle gedurft und gesehen, dass er hier die Arbeit gefunden hat, die die seine ist. Nur im Büro allein, das wär‘s nicht gewesen, sagt er mit Blick auf die roten Kräne hinter dem Feld vor dem Besprechungsraum. Sie drehen sich über die Baustelle an der Birkenallee. Die irgendwie auch seine Baustelle ist.

Neben ihm sitzt Sarah Hoffmann. Auch die 22-Jährige, die zuvor eine kaufmännische und dann noch eine Bauzeichnerlehre gemacht hat, arbeitet beim Kalkarer Architekturbüro und studiert wie Stiebels an der IU. Aber nicht Bauingenieurwesen, sondern Architektur. Auch die künftige Planerin wird von Ader und Kleemann unterstützt und wird, wie Stiebels, vertraglich nach dem Studium eine Zeit an das Kalkarer Büro gebunden. „Wir können so gute Mitarbeiter aufbauen, die bei uns eine Perspektive bekommen“, sagt Ader. Denn gute Mitarbeiter im Ingenieurbereich sind rar.

Die Arbeit ist so organisiert, dass die beiden freitags frei haben, und sich aufs Studium zusätzlich vorbereiten können, das als Präsenz- oder Fernstudium organisiert ist. Beide können auch auf das Büro zurückgreifen, sich mit den Chefs und den Kollegen besprechen, wenn es um die Aufgaben an der Hochschule geht. Kleemann freut sich dabei über die gute Betreuung, die es für die beiden Studierenden an der Hochschule gibt, über die Aufgaben, die zu lösen sind: Das Konstruieren und berechnen auf der einen und das Entwerfen und Zeichnen auf der anderen Seite. „Wir haben festgestellt, dass ein Architekturstudium auch heute noch sehr zeitintensiv ist - mit den Übungen, dem Planen und dem Modellbau“, sagt Ader.

Auch Sarah Hoffmann wurde im Büro von Beginn an eingebunden in die tägliche Arbeit, konnte schon kleine Wohnbauentwürfe für das Büro entwerfen. Das sei der Vorteil dieses berufsbegleitenden Studiums: Man bleibt an der Praxis dran und lernt dazu Neues im Studium, kann beide Welten eng verzahnen, sagen Hoffmann und Stiebels.

Das setzt aber auf der anderen Seite eine große Disziplin voraus: „Man muss komplett durchorganisiert sein“, sagt Stiebels. Und gewillt sein, nach Büro-Schluss nicht Schluss zu haben, sondern ans Studium zu denken und zu lernen, zu zeichnen, ein Modell zu bauen. Feiern, Ausgehen – ist das dabei überhaupt noch möglich? Klar, sagt Stiebels. Das muss eben nur gut organisiert sein. Und morgens sollte man wieder fit sein. Für die Aufgaben, die anstehen. Hoffmann nickt.