Bedburg-Hau : Benefizkonzert mit Lizzy’s Cocktail in Louisendorf

Benefizkonzert mit Lizzy’s Cocktail in Louisendorf

Die Band spielt am Sonntag ein Benefizkonzert zum Erhalt des Baudenkmals der Elisabethkirche. Foto: Lizzys Cocktail

Bedburg-Hau Zu erleben ist die Band am Wochenende bei einem Benefizkonzert zum Erhalt des Baudenkmals der Elisabethkirche. Traditionelle Folkmusik wird dabei neu interpretiert.

(RP) Lizzy‘s Cocktail ist eine sechsköpfige Folkmusik-Gruppe aus Rees und Umgebung. Entstanden aus einer Irish-Folk-Session, die regelmäßig in Rees stattfindet, hat sich das Repertoire der Gruppen im Laufe der Jahre beständig erweitert. So gesellten sich zu den irischen Melodien und Liedern immer mehr Stücke aus anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Belgien oder aus Skandinavien. Auch eigene Kompositionen gehören zum Programm der Gruppe. Im Gesang beschränkt sich die Band dabei nicht nur auf englischsprachige Songs – einige Lieder mit deutschen Texten sind auch dabei. Es ist genau dieser Mix, dieser „Cocktail“, der die Gruppe so unverwechselbar macht.