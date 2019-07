Kleve : Fünf Jahre Rote Hose: Benefizgala im Casa

Kleve Die Nachfolgerin der verstorbenen Petra Thomas ist die 1. Vorsitzende Susanne Stegmüller.

Als Petra Thomas vor knapp zwei Jahren kurz vor ihrem 35. Geburtstag gestorben war, trauerten viele Menschen im Kreis Kleve mit ihrer Familie und ihren Freunden. Die Gründerin des Vereins „Rote Hose Darmkrebsvorsorge e.V.“ hatte trotz ihrer Krankheit, die vier Jahre zuvor ausgebrochen war, bis zuletzt gekämpft, um auch einer breiten Öffentlichkeit ans Herz zu legen, durch rechtzeitige Vorsorge und Früherkennung den Darmkrebs in vielen Fällen zu besiegen.

Fünf Jahre gibt es nun den Verein, der am 31. August ab 18.30 Uhr im Casa Cleve mit einer Benefizveranstaltung gefeiert wird. „Das ist Petras Geburtstag“, sagt ihre Mutter Anita Sinke, 2. Vorsitzende und Schatzmeisterin des eingetragenen Vereins. „Uns geht es um die Aufklärung“, betont Schriftführerin Katja Kup und ergänzt: „Petra hat während der Krankheit versucht, gerade jüngere Leute zu erreichen.“

Als Nachfolgerin von Gründerin Petra Thomas ist seit zwei Jahren Susanne Stegmüller die 1. Vorsitzende der Roten Hose Darmkrebsvorsorge. „Wir sind stolz auf unseren Verein, in dem alle gemeinsam für das große Ziel und für Petras Vision an einem Strang ziehen“, sagt Stegmüller. „Jeder junge Mensch, den wir für das Thema sensibilisieren können und der Vorsorge betreibt und so dem Darmkrebs ein Schnippchen schlägt, ist ein riesen Erfolg für uns“, betont sie.