Bella Italia auf sechs Quadratmetern So lecker ist es bei der kleinsten Pizzeria in Kleve

Italienischer als Antonio Gatto könnte ein Mann wohl kaum sein. Er fuchtelt mit seinen Fingern durch die Luft, weitet die Augen, rümpft die Nase, während er markige Sprüche unters Volk bringt. Seine Pizzen seien „krokant, aber nicht verbrannt“, es gelte: „Einmal gegessen, nicht mehr vergessen“. Wäre er nicht Pizzabäcker geworden, würde Gatto heute wohl im Theater stehen. Seine Bühne ist nun ein sechs Quadratmeter großer Wohnwagen an der Van-den-Bergh-Straße in Kleve, der Name „Bella Italia“. Während der 48-Jährige Teig ausrollt, ihn mit Salami, Thunfisch oder Paprika belegt und in den Ofen schiebt, unterhält er seine Kundschaft. „Jeder meiner Kunden ist mein Chef für zehn Minuten.“