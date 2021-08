Berufsbildung : Kammern setzen Lotsen ein

Bevor junge Migranten in die berufliche Ausbildung starten können, gibt es viele Fragen zu klären. Lotsen der IHK sollen ihnen nun helfen. Foto: dpa/Patrick Pleul

KREIS KLEVE Die IHK will es Migranten leichter machen, auf dem Ausbildungsmarkt zurecht zu kommen. Sehr individuell soll das neue Angebot jungen Menschen über anfängliche Probleme und Unsicherheiten hinweg helfen.

(RP) Der Weg in Ausbildung ist für viele junge Menschen der Start in ein selbstbestimmtes Leben. Für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gestaltet sich dieser Weg auch bei Eignung, Motivation und vakanten Ausbildungsstellen häufig schwieriger. Die Industrie- und Handelskammer und das Bildungszentrum Handwerk Duisburg bieten aus diesem Grund zusätzliche Unterstützung für Arbeitssuchende und Arbeitgeber an: Willkommenslotsen begleiten auf Anfrage von der Ausbildungsplatzsuche bis zur Abschlussprüfung. Sie kennen die lokalen Netzwerke und die bürokratischen Hürden und sind, wenn es die Situation erfordert, persönlich vor Ort.