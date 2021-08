Sommerfest : Der Wald als Abenteuerspielplatz

KLEVE-REICHSWALDE Zum großen Erfolg wurde das erste Sommerfest des Vereins Wildgehege Reichswalde. Die Kinder konnten Sackhüpfen, auf Ponys reiten und mit einem echten Bagger den Waldboden umgraben.

Das Wildgehege hat schon eine jahrzehntelange Tradition. Das Forstamt war der erste Betreiber, 1978 übernahm es die Stadt Kleve vom Kreis, ehe 2003 die Stadt es aufgab. Engagierte Bürger, die den Verein gründeten, setzten sich seitdem für das beliebte Ausflugsziel ein, und als er kurz vor dem Aus stand, übernahm 2016 Tamara Müller die Geschicke des Vereins. Nun organisierten aktive Mitglieder bereitwillig das erste Sommerfest mit den zurzeit gültigen Corona-Regeln am Wildgehege. Und es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die viele Familien mit kleinen Kindern an den Reichswalder Waldesrand strömen ließ.

Die großen Bäume auf dem Areal spendeten bei der Mittagshitze den nötigen Schatten, und die fleißigen Organisatoren hatten attraktive Spielstände für die Kleinen aufgebaut. So konnten die Kinder Sackhüpfen, auf Ponys reiten, mit Wasserpistolen spielen, Dosen umwerfen, ein Tierpuzzle zusammenfügen, mit einem Mini-Bagger den Waldboden umgraben und Insekten im Sand suchen. Heuschrecke, Eidechse, Schlange, Schmetterling, Fliege und Käfer kamen zu Tage. Und wer wollte, konnte im Streichelzoo Schafe sowie Ziegen füttern und streicheln.

Shari Müller, für die Presse im Verein zuständig, erzählte interessierten Besuchern einiges Wissenswertes über das Wildgehege: „Das komplett eingezäunte Gelände ist vier Hektar groß. Jede Tierart ist unter sich. So haben wir vier Ricken und einen Hirsch (Rotwild), drei weibliche Wildschweine (Bachen) sowie etliche Ziegen und Schafe und neuerdings neun Wachteln, die eigentlich im Reichswald heimisch, aber fast ausgestorben sind“.

Im Februar diesen Jahres hat der Verein zehn Rotwildtiere abgegeben, und demnächst soll der Bestand wieder aufgefüllt werden. Der Verein verzeichnet derzeit etwa 250 Mitglieder, davon sind zwölf aktiv. Der Jahresbeitrag beträgt minimal zwölf Euro, nach oben sind aber keine Grenzen gesetzt. „Wir machen alles ehrenamtlich und finanzieren alles über Spenden. Die Stadt Kleve unterstützt uns, wenn wir etwas brauchen. Die Volksbank hilft uns finanziell“, so Müller weiter.

Die private Igelhilfe Kreis Kleve mit Sitz in Asperden, die verletzte Igel versorgen und pflegen, um sie später wieder in die freie Wildbahn zu entlassen, hatte auch ihren Stand am Wildgehege aufgebaut. Miriam Sattler, Jane Dierks-Higeist und Georg Higeist gaben den Besuchern die nötigen Informationen.