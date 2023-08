Stadtfest und verkaufsoffener Sonntag In der Klever City spielte die Musik

Kleve · Das Klever Stadtfest fand am Sonntag unter dem Motto „bunt und kulturell“ statt. Zahlreiche Musiker sangen und spielten in der Innenstadt, die Geschäfte waren geöffnet, in den Cafés und Restaurants wurde geschlemmt und auf dem Flohmarkt getrödelt. Trotz Regens kamen die Besucher.

27.08.2023, 18:00 Uhr

Fleißig musiziert wurde beim Stadtfest in der Klever Innenstadt. Bei Regen stellte man sich einfach unter. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Jens Helmus

Das Wetter wollte zwar nicht so richtig mitspielen, trotzdem zog das Klever Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag wieder viele Besucher in die Innenstadt. Um 12 Uhr ging’s los, um 13 Uhr öffneten dann auch die meisten Geschäfte in der Innenstadt bis 18 Uhr.