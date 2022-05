Jahresrückblick : Klever Pferde-Züchter zogen Bilanz

Kreis Kleve Es waren die Ehrungen und Neuigkeiten aus dem NRW Landgestüt Warendorf, die beim Jahresrückblick des Kreispferdezuchtvereins Kleve im Mittelpunkt standen.

Gleiches galt für den Kerkener Hans-Jakob Schetters, der mit der FS Nanu Nana den Endring bei den Reitponys angeführt hatte. Die Ehrennadeln des Rheinischen Pferdestammbuches in Gold wurden Marga van den Heuvel (Uedem), Norbert Tönnißen (Weeze), Cornelie Bier (Geldern) und der Zuchtgemeinschaft (ZG) Voss-Freund aus Issum verliehen. Die Auszeichnung in Silber erhielt die ZG Wilmsen-Himmes aus Kranenburg. Zudem erhielten für ihre züchterischen Erfolge Ellen Möllemann, Bo Wargh und Günter Mulder eine Ehrenurkunde vom Hannoveraner Verband.

Als Referent stellte sich der neue Leiter des Landgestütes NRW, Felix Austermann, den Kreis Klever Züchtern vor. Dabei sah er unter anderem den Tierschutz als eine der wichtigen Aufgaben für die Zukunft an. Der deutschen Reitschule in Warendorf komme dabei eine zentrale Rolle zu. Das Kompetenzzentrum Pferd in Warendorf diene dem Aufbau von Nachwuchsführungskräften, der Beratung sowie der praktischen Hilfestellung in der sich ändernden Züchterschaft. Darüber hinaus gelte es, das Kulturgut Pferd in NRW zu stärken. „Mit Felix Austermann hat das Landgestüt einen aufgeschlossenen Pferdemann mit Züchternähe gewinnen können“, sagt Alexander van de Flierdt aus der Kreiszüchterzentrale Kleve, die in ihren detaillierten Berichten das vergangene Geschäftsjahr zusammengefasst hatte.