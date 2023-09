Saison im Handel geht los Draußen sind 30 Grad – und im Einkaufsregal ist Weihnachten

„Nanu Nana“ an der Großen Straße in Kleve läutet bei Temperaturen um die 30 Grad wenigstens nur den Herbst ein. In Supermärkten kann man aber schon wieder Spekulatius und Dominosteine kaufen. Ein Geschäft, das in Sachen Weihnachtssortiment ganz früh mit dabei ist, ist Tedi. Die Dortmunder Kette mit europaweit fast 3000 Filialen verkauft von Drogerieartikeln über Haushalts- und Tierbedarf bis hin zu Bastelartikeln so ziemlich alles, was die Non-Food-Branche hergibt. An der Hoffmannallee in Kleve finden sich Artikel, die angesichts der aktuell herrschenden Temperaturen aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Besonders Kurios: Die gibt es schon seit Juli, wie man vor Ort erfährt.